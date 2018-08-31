МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии Times Higher Education

Британский журнал Times Higher Education составил рейтинг лучших евразийских университетов. Первое место в нем занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (в мировом рейтинге занимает 194-е место).

В тройку лидеров также вошли МФТИ и Томский политехнический университет. Высшая школа экономики, а также МИФИ заняли седьмую и восьмую строчки соответственно. При составлении рейтинга эксперты оценивали такие показатели как учебная среда, исследования, цитируемость, международное сотрудничество и доходы от производственной деятельности.

Всего в список включены 74 вуза из 16 стран — это Афганистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан. 27 позиций в рейтинге заняли российские вузы, турецкие и иранские — 22 и 18 мест соотвественно.