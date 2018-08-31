Из Берлина в Москву экстрадирован обвиняемый в терроризме. Он пытался получить статус беженца в Германии

Германия экстрадировала в Россию уроженца Кабардино-Балкарии, которого обвиняют в связях с террористами. Мужчина 1987 года рождения находился в международном розыске, сообщает ФСБ.

По данным спецслужбы, находясь в Кабардино-Балкарии, он оказывал помощь террористической организации «Имарат Кавказ». В 2013 году обвиняемый через третьи страны въехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях на стороне террористов.

Россиянина задержали год назад в Германии, где он по поддельным документам пытался получить статус беженца.