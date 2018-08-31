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Из Берлина в Москву экстрадирован обвиняемый в терроризме. Он пытался получить статус беженца в Германии

ФСБ России
10:32, 31 августа 2018
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Германия экстрадировала в Россию уроженца Кабардино-Балкарии, которого обвиняют в связях с террористами. Мужчина 1987 года рождения находился в международном розыске, сообщает ФСБ.

По данным спецслужбы, находясь в Кабардино-Балкарии, он оказывал помощь террористической организации «Имарат Кавказ». В 2013 году обвиняемый через третьи страны въехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях на стороне террористов.

Россиянина задержали год назад в Германии, где он по поддельным документам пытался получить статус беженца.

По данным американской аналитической компании Soufan Group, россияне составляют самую большую группу иностранцев, воюющих в Ираке и Сирии на стороне террористов «Исламского государства». В октябре 2017 года, по оценкам организации, там находилось почти три с половиной тысячи граждан России. Вторую по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии, на третьем месте — Иордания.

Россияне, воюющие в Сирии

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