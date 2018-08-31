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Глава службы безопасности Русского музея получила условный срок по делу о мошенничестве. Обвинение просило посадить ее на семь лет

Интерфакс
13:42, 31 августа 2018
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Руководитель службы безопасности Русского музея Ирина Кузнецова приговорена к четырем годам условно по делу о мошенничестве при закупке охранного оборудования.

Приговор Кузнецовой в пятницу вынес Смольнинский районный суд Петербурга. Второй фигурант дела — бизнесмен Николай Дурасов — приговорен к пяти годам условно. Обоим подсудимым назначен испытательный срок — три года.

Также суд постановил взыскать с Кузнецовой и Дурасова по два миллиона рублей в рамках гражданского иска.

Прокуратура просила для Кузнецовой семь лет колонии общего режима, для Дурасова — девять лет заключения.

Ирина Кузнецова и Николай Дурасов обвинялись в мошенничестве на сумму около 4 миллионов рублей при закупке оборудования для обеспечения безопасности Русского музея. По версии следствия, музей закупил у компании Дурасова оборудование по заведомо завышенной цене. Фигуранты дела свою вину отрицали.
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