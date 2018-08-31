«Донецк отомстит за это преступление». Глава Народного совета ДНР — о гибели Захарченко
16:17, 31 августа 2018
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«Донецк отомстит» за убийство Александр Захарченко, заявил Денис Пушилин, возглавляющий Народное собрание самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Это очередная агрессия со стороны Украины», — заявил Пушилин.
Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь, заявила, что не имеет никакого отношения к покушению на Захарченко. «Мы считаем это результатом междоусобных войн», — цитирует «Украинская правда» заявление пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской.
Александр Захарченко 31 августа был смертельно ранен в результате взрыва бомбы в центре Донецка.
Источники в силовых структурах ДНР сообщили «Интерфаксу», что подозреваемые в покушении на Захарченко задержаны. По данным «Лайфа», ведется розыск одного из подозреваемых.
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