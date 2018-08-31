Зачем нам нужна биометрия?Партнерский материал

ДНР: Донецк «закрыт для въезда и выезда»

РИА Новости
16:47, 31 августа 2018
Надежный источник

Донецк «закрыт для въезда и выезда» в связи с убийством лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщили российским информагентствам в оперативном командовании ДНР.

Ранее источники «Интерфакса» заявили о задержании по подозрению в убийстве Захарченко нескольких «украинских диверсантов и связанных с ними лиц». В то же время источники Life утверждают, что в покушении подозревается один из охранников Захарченко, которому удалось скрыться.

В связи с гибелью Захарченко ДНР возбудили уголовное дело о теракте.

Лидер ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва около кафе «Сепар» в Донецке. Пострадали еще несколько человек, в том числе глава министерства налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев.

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы