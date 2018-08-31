ДНР: Донецк «закрыт для въезда и выезда»

Донецк «закрыт для въезда и выезда» в связи с убийством лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщили российским информагентствам в оперативном командовании ДНР.

Ранее источники «Интерфакса» заявили о задержании по подозрению в убийстве Захарченко нескольких «украинских диверсантов и связанных с ними лиц». В то же время источники Life утверждают, что в покушении подозревается один из охранников Захарченко, которому удалось скрыться.

В связи с гибелью Захарченко ДНР возбудили уголовное дело о теракте.