«Что касается пьянки, вы должны знать свою меру». Лукашенко анонсировал увольнения в правительстве из-за алкоголизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал продолжение перестановок в правительстве страны. Он объяснил необходимость обновления кабинета, в том числе, борьбой с пьянством.

«Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят», — сказал Лукашенко, отметив, что его слова относятся «ко многим должностным лицам, и не только в правительстве».

Президент подчеркнул, что многие из недавно отправленных в отставку высокопоставленных чиновников тоже «за воротник закладывали изрядно».