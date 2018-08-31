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«Что касается пьянки, вы должны знать свою меру». Лукашенко анонсировал увольнения в правительстве из-за алкоголизма

БЕЛТА
11:01, 31 августа 2018
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал продолжение перестановок в правительстве страны. Он объяснил необходимость обновления кабинета, в том числе, борьбой с пьянством.

«Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят», — сказал Лукашенко, отметив, что его слова относятся «ко многим должностным лицам, и не только в правительстве».

Президент подчеркнул, что многие из недавно отправленных в отставку высокопоставленных чиновников тоже «за воротник закладывали изрядно».

18 августа Лукашенко сменил руководство правительства — новым премьер-министром стал Сергей Румас вместо Андрея Кобякова. Также были назначены новые вице-премьеры и несколько министров. 31 августа президент объявил о смене глав министерств финансов и энергетики.
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