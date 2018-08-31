Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в колонии в Тверской области, госпитализирован, сообщила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
По словам Меркачевой, с июня, когда Улюкаев прибыл в колонию, он попадает в больницу уже второй раз. «Диагноз правозащитникам неизвестен», — добавила она.
«Я уже говорила, что 8 лет колонии для человека его возраста могут оказаться смертельными. И даже по первым двум месяцам можно понять, насколько Улюкаев сдал в своем здоровье», — добавила Меркачева.
В декабре 2017 года Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей по делу о вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Свою вину Улюкаев категорически отрицает.