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Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии

РИА Новости
15:16, 31 августа 2018
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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в колонии в Тверской области, госпитализирован, сообщила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, с июня, когда Улюкаев прибыл в колонию, он попадает в больницу уже второй раз. «Диагноз правозащитникам неизвестен», — добавила она.

«Я уже говорила, что 8 лет колонии для человека его возраста могут оказаться смертельными. И даже по первым двум месяцам можно понять, насколько Улюкаев сдал в своем здоровье», — добавила Меркачева.

РИА Новости
В декабре 2017 года Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей по делу о вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Свою вину Улюкаев категорически отрицает.
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