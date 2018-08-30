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Житель Петербурга, устроивший взрыв в «Перекрестке», направлен на принудительное лечение

Интерфакс
09:28, 30 августа 2018
Надежный источник

Суд в Петербурге отправил на принудительное лечение 35-летнего местного жителя Дмитрия Лукьяненко, который устроил взрыв в магазине «Перекресток», сообщает «Интерфакс».

Он будет находиться в Санкт-Петербургской психиатрической больнице до декабря 2018 года.

Отправить его на принудительное лечение требовал следователь. По результатам экспертизы Дмитрий Лукьяненко был признан невменяемым. На мужчину изначально завели уголовное дело о теракте, а затем изменили на статью «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Взрыв в магазине «Перекресток» в Петербурге

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