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В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Ранена 15-летняя девочка

Следственный комитет России
10:05, 30 августа 2018
Надежный источник

Следователи завели уголовное дело на 62-летнего жителя подмосковной Лобни, который серьезно ранил 15-летнюю девочку. Мужчину подозревают в покушении на убийство, сообщает главное управление СК по Московской области.

29 августа пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял охотничье ружье и открыл стрельбу из окна собственной квартиры. Пуля попала в проходившую мимо вместе с матерью 15-летнюю девочку. Она была госпитализирована с проникающим ранением грудной клетки.

Стрелявшего задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте. В сообщении СК сказано, что у него есть разрешение на охотничье ружье 12 калибра.

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