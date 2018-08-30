В Петербурге суд арестовал троих подростков, обвиняемых в избиении посетителей Таврического сада
В Санкт-Петербурге суд арестовал троих 17-летних подростков, обвиняемых в избиении посетителей Таврического сада.
Двое из них обвиняются в причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ), третий — в грабеже с применениям насилия (статья 161 УК РФ). Виновными они себя не признали.
После Таврического СК грозился проверить чиновников и полицейских, ответственных за профилактику безнадзорности и преступности. В действительности эти же подростки прекрасно знакомы ведомству Александра Клауса с 2016 года, когда в разных районах Петербурга совершались схожие или еще более опасные преступления.
24 августа группа подростков избила учителя гимназии и его друга в Таврическом саду Петербурга, пострадавших доставили в больницу с переломами. СМИ писали, что нападавшие причисляли себя к субкультуре «АУЕ».
«Фонтанка» пишет, что нападавшие с 2016 года проходят по делу об 11 разбойных нападениях и грабежах (всего в этом деле 14 фигурантов). По данным издания, они находились под стражей до мая 2018 года; затем их перевели под домашний арест, под которым они формально и находились в момент нападения.