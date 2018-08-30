В Петербурге суд арестовал троих подростков, обвиняемых в избиении посетителей Таврического сада

После Таврического СК грозился проверить чиновников и полицейских, ответственных за профилактику безнадзорности и преступности. В действительности эти же подростки прекрасно знакомы ведомству Александра Клауса с 2016 года, когда в разных районах Петербурга совершались схожие или еще более опасные преступления.