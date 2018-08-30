Суд на Урале прекратил дело против пенсионерки, позвавшей соседей на встречу с журналистами

Суд в Свердловской области прекратил административное дело в отношении 63-летней пенсионерки Ирины Куценок, которую обвиняли в организации несогласованной акции. Суд не нашел в ее действиях состава правонарушения, сообщил телеграм-канал «Апология протеста», созданный международной правозащитной группой «Агора».

В отношении жительницы села Покровское под Нижним Тагилом завели дело по части 2 статьи после того, как она сообщила местным жителям, что в село приедут журналисты телеканала «Вести Урал». Съемочная группа готовила сюжет о том, что в местных домах два месяца нет горячей воды.

Когда пенсионерка узнала, что журналисты приедут 1 августа, она расклеила объявления, где написала «Сбор жителей у клуба». После этого, по словам пенсионерки, глава местной администрации Марина Сельская написала на нее заявление в полицию.

На судебном заседании выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая заявила, что в деле пенсионерки нет состава правонарушения. В свою очередь прокурор сообщил о готовности обжаловать решение и «по сути отказался поддержать государственное обвинение».