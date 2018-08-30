У российского Forbes сменился владелец. Николай Усков вернется в издание

Также сообщается, что Усков и владелец ACMG Александр Федотов отозвали взаимные иски из судов.

Российский Forbes в октябре 2015 года был продан Artcom Media Group (ACMG), принадлежащей бизнесмену Александру Федотову. Предыдущий владелец издания — «Аксель Шпрингер» — была вынуждена расстаться с активом из-за закона об иностранцах в СМИ.

После того, как Forbes купил Федотов, в издании сменился главный редактор — этот пост занял бывший руководитель «Сноба» Николай Усков.

В июне 2018 года Усков был уволен, по официальной версии — за прогулы. Он сам заявил, что причиной увольнения стал конфликт с Федотовым и подал иск в суд о восстановлении в должности.