У российского Forbes сменился владелец. Николай Усков вернется в издание
Новым владельцем российского журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев.
Медиагруппа ACMG, издававшая российский Forbes, подтвердила «Интерфаксу» смену владельца.
На пост главного редактора Forbes возвращается Николай Мазуров, сообщили в ACMG. Бывший главный редактор Forbes Николай Усков станет редакционным директором издания.
Также сообщается, что Усков и владелец ACMG Александр Федотов отозвали взаимные иски из судов.
Магомед Мусаев, по данным «Коммерсанта», зять политика Рамазана Абдулатипова — бывшего главы Дагестана.
Российский Forbes в октябре 2015 года был продан Artcom Media Group (ACMG), принадлежащей бизнесмену Александру Федотову. Предыдущий владелец издания — «Аксель Шпрингер» — была вынуждена расстаться с активом из-за закона об иностранцах в СМИ.
После того, как Forbes купил Федотов, в издании сменился главный редактор — этот пост занял бывший руководитель «Сноба» Николай Усков.
В июне 2018 года Усков был уволен, по официальной версии — за прогулы. Он сам заявил, что причиной увольнения стал конфликт с Федотовым и подал иск в суд о восстановлении в должности.
Летом 2018 года Forbes оказался в центре еще одного скандала - редакция обратилась в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи «Дела семейные» о миллиардерах Зиявудине и Магомеде Магомедовых. И.о. главного редактора Николай Мазуров был уволен. Также сообщалось, что сотрудникам издания задерживают зарплаты.