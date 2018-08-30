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У российского Forbes сменился владелец. Николай Усков вернется в издание

РБК
13:08, 30 августа 2018
Надежный источник

Новым владельцем российского журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев.

Медиагруппа ACMG, издававшая российский Forbes, подтвердила «Интерфаксу» смену владельца.

На пост главного редактора Forbes возвращается Николай Мазуров, сообщили в ACMG. Бывший главный редактор Forbes Николай Усков станет редакционным директором издания.

Также сообщается, что Усков и владелец ACMG Александр Федотов отозвали взаимные иски из судов.

Магомед Мусаев, по данным «Коммерсанта», зять политика Рамазана Абдулатипова — бывшего главы Дагестана.
Российский Forbes в октябре 2015 года был продан Artcom Media Group (ACMG), принадлежащей бизнесмену Александру Федотову. Предыдущий владелец издания — «Аксель Шпрингер» — была вынуждена расстаться с активом из-за закона об иностранцах в СМИ.
После того, как Forbes купил Федотов, в издании сменился главный редактор — этот пост занял бывший руководитель «Сноба» Николай Усков.
В июне 2018 года Усков был уволен, по официальной версии — за прогулы. Он сам заявил, что причиной увольнения стал конфликт с Федотовым и подал иск в суд о восстановлении в должности.
Летом 2018 года Forbes оказался в центре еще одного скандала - редакция обратилась в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи «Дела семейные» о миллиардерах Зиявудине и Магомеде Магомедовых. И.о. главного редактора Николай Мазуров был уволен. Также сообщалось, что сотрудникам издания задерживают зарплаты.

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