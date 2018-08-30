Осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов вышел из колонии

Журналист РБК Александр Соколов, приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в экстремизме, вышел из колонии. Об этом он сам написал в фейсбуке.

Журналист сообщил «Медиазоне», что его освободили благодаря закону, приравнявшему день в СИЗО к полутора дням в колонии. По словам Соколова, после вступления закона в силу он подал два ходатайства об освобождении от наказания; второе из них суд удовлетворил 17 августа.

Ранее по закону «день за полтора» из колонии освободился осужденный вместе с Соколовым Валерий Парфенов.

В фейсбуке Соколов написал, что будет отбывать ограничение свободы, не уточнив срок.