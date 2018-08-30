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Осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов вышел из колонии

Александр Соколов
05:41, 30 августа 2018
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Журналист РБК Александр Соколов, приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в экстремизме, вышел из колонии. Об этом он сам написал в фейсбуке.

Журналист сообщил «Медиазоне», что его освободили благодаря закону, приравнявшему день в СИЗО к полутора дням в колонии. По словам Соколова, после вступления закона в силу он подал два ходатайства об освобождении от наказания; второе из них суд удовлетворил 17 августа.

Ранее по закону «день за полтора» из колонии освободился осужденный вместе с Соколовым Валерий Парфенов.

В фейсбуке Соколов написал, что будет отбывать ограничение свободы, не уточнив срок.

28 августа все-таки выпустили за колючую проволоку. Нельзя сказать, что вышел на свободу… Во-первых, предстоит ещё отбывать ограничение свободы. Во-вторых, с таким беспределом мыслеполиции и беззаконием судей, что мы позволяем процветать, понятие свободы весьма относительно. Ведь любого в любой момент…

Александр Соколов
Александра Соколова арестовали в 2015 году, обвинив в участии в деятельности организации «Армия воли народа», признанной в России экстремистской.
По версии следствия, после запрета «Армия воли народа» продолжила работать, сменив название на «Инициативную группу по проведению референдума „За ответственную власть“».
Соколов не признал вину. В 2017 году суд назначил ему и еще двоим фигурантам дела Кириллу Барабашу и Валерию Парфенову от трех с половиной до четырех лет колонии; еще один обвиняемый Юрий Мухин получил условный срок.

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