ФБР заявило об отсутствии доказательств взлома китайскими хакерами серверов с почтой Клинтон

ФБР заявило, что не располагает доказательствами взлома китайскими хакерами серверов с почтой Хиллари Клинтон.

Ведомство выступило с заявлением после того, как о краже писем Клинтон написал в твиттере президент США Дональд Трамп, не предоставив доказательств.

Как пишет The Washington Post, сообщение о краже Китаем писем бывшего госсекретаря прозвучало в эфире телеканала Fox News, который регулярно смотрит Трамп. Телеканал цитировал публикацию консервативного издания The Daily Caller, ссылавшегося на анонимные источники.