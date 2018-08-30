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ФБР заявило об отсутствии доказательств взлома китайскими хакерами серверов с почтой Клинтон

The Washington Post
21:11, 29 августа 2018
Надежный источник

ФБР заявило, что не располагает доказательствами взлома китайскими хакерами серверов с почтой Хиллари Клинтон. 

Ведомство выступило с заявлением после того, как о краже писем Клинтон написал в твиттере президент США Дональд Трамп, не предоставив доказательств. 

Как пишет The Washington Post, сообщение о краже Китаем писем бывшего госсекретаря прозвучало в эфире телеканала Fox News, который регулярно смотрит Трамп. Телеканал цитировал публикацию консервативного издания The Daily Caller, ссылавшегося на анонимные источники.

Дональд Трамп и его сторонники неоднократно обвиняли ФБР в предвзятости из-за того, что ведомство не привлекло Хиллари Клинтон к ответственности за упоминание секретной информации в переписке с персонального почтового сервера, и при этом начало проверку окружения Трампа на связи с Россией.
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