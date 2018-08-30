ФБР заявило об отсутствии доказательств взлома китайскими хакерами серверов с почтой Клинтон
ФБР заявило, что не располагает доказательствами взлома китайскими хакерами серверов с почтой Хиллари Клинтон.
Ведомство выступило с заявлением после того, как о краже писем Клинтон написал в твиттере президент США Дональд Трамп, не предоставив доказательств.
Как пишет The Washington Post, сообщение о краже Китаем писем бывшего госсекретаря прозвучало в эфире телеканала Fox News, который регулярно смотрит Трамп. Телеканал цитировал публикацию консервативного издания The Daily Caller, ссылавшегося на анонимные источники.
Дональд Трамп и его сторонники неоднократно обвиняли ФБР в предвзятости из-за того, что ведомство не привлекло Хиллари Клинтон к ответственности за упоминание секретной информации в переписке с персонального почтового сервера, и при этом начало проверку окружения Трампа на связи с Россией.