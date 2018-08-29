Власти Австралии решили запретить въезд Челси Мэннинг
Правительство Австралии решило запретить въезд в страну информатору WikiLeaks Челси Мэннинг.
Организаторы ее турне сообщили, что получили уведомление о намерении отказать ей в визе из-за результатов личностной проверки. В МВД пояснили, что причиной для отказа может быть, в частности, судимость.
Организаторы призвали сторонников Мэннинг открыто выступить в поддержку ее приезда в Австралию, чтобы вынудить власти изменить решение.
Турне Челси Мэннинг в Австралию и Новую Зеландию запланировано на первую половину сентября. По словам организаторов, выступления должны быть посвящены ее жизни. В Новой Зеландии оппозиция также требует запрета на въезд Мэннинг. Ранее ей отказывали в канадской визе.