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Власти Австралии решили запретить въезд Челси Мэннинг

ABC
13:57, 29 августа 2018
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Правительство Австралии решило запретить въезд в страну информатору WikiLeaks Челси Мэннинг.

Организаторы ее турне сообщили, что получили уведомление о намерении отказать ей в визе из-за результатов личностной проверки. В МВД пояснили, что причиной для отказа может быть, в частности, судимость.

Организаторы призвали сторонников Мэннинг открыто выступить в поддержку ее приезда в Австралию, чтобы вынудить власти изменить решение.

Турне Челси Мэннинг в Австралию и Новую Зеландию запланировано на первую половину сентября. По словам организаторов, выступления должны быть посвящены ее жизни. В Новой Зеландии оппозиция также требует запрета на въезд Мэннинг. Ранее ей отказывали в канадской визе.

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