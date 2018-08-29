Власти Австралии решили запретить въезд Челси Мэннинг

Правительство Австралии решило запретить въезд в страну информатору WikiLeaks .

Организаторы ее турне сообщили, что получили уведомление о намерении отказать ей в визе из-за результатов личностной проверки. В МВД пояснили, что причиной для отказа может быть, в частности, судимость.

Организаторы призвали сторонников Мэннинг открыто выступить в поддержку ее приезда в Австралию, чтобы вынудить власти изменить решение.