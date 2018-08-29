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В Южной Корее задержали моряков российского судна «Палладий»

ТАСС
06:11, 29 августа 2018
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Полиция Южной Кореи задержала четверых членов экипажа российского судна «Палладий» после того, как корабль попытался покинуть порт Пусан без разрешения властей.

Задержаны судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов «Палладия», сообщил ТАСС генконсул России в Пусане Роман Быков. Их подозревают, в частности, в неподчинении правоохранительным органам Южной Кореи, пишет РИА Новости.

Задержанные находятся в камере предварительного заключения. Остальные 10 членов экипажа находятся на борту «Палладия», который стоит в порту Пусана.

По словам генконсула, у судна еще остается задолженность перед корейской компанией, которая осуществляла ремонт, а также неоплаченный экологический штраф за разлив топлива.

ТАСС
Танкер «Палладий» был задержан в Пусане в конце июня, после жалоб моряков на долги по зарплате. 28 августа судно попыталось покинуть Южную Корею без разрешения властей; его вернули, посадив вертолет со спецназом на палубу.
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