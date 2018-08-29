В Южной Корее задержали моряков российского судна «Палладий»
Полиция Южной Кореи задержала четверых членов экипажа российского судна «Палладий» после того, как корабль попытался покинуть порт Пусан без разрешения властей.
Задержаны судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов «Палладия», сообщил ТАСС генконсул России в Пусане Роман Быков. Их подозревают, в частности, в неподчинении правоохранительным органам Южной Кореи, пишет РИА Новости.
Задержанные находятся в камере предварительного заключения. Остальные 10 членов экипажа находятся на борту «Палладия», который стоит в порту Пусана.
По словам генконсула, у судна еще остается задолженность перед корейской компанией, которая осуществляла ремонт, а также неоплаченный экологический штраф за разлив топлива.