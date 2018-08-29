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В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников Путину из-за Кадырова

РБК
07:03, 29 августа 2018
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Чеченский министр Джамбулат Умаров назвал «чушью» и «реакцией для привлечения внимания» письмо правозащитников президенту России Владимиру Путину, в котором те попросили осудить главу Чечни Рамзана Кадырова за слова о правозащитниках.

Когда Кадыров говорил, что запретит правозащитникам въезжать в Чечню, он имел в виду «непорядочных журналистов» и тех, кто приезжал в республику под видом правозащитников, «чтобы клеветать», сказал Умаров. По его словам, Кадыров никому не угрожал, а «слово правозащитники изначально ставилось в кавычки».

Кадыров имел в виду сторонников преступников, которые «прикрываются названием правозащитников», сказал «Коммерсанту» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Он объяснил, что Кадыров назвал правозащитниками тех, «кто совершает нападения, кто вонзает нож в спину работникам патрульно-постовой службы, кто убивает ни в чем не повинных людей».

Каримов подчеркнул, что «настоящие правозащитники» — уважаемые в Чечне люди. Умаров в свою очередь сказал, что правозащитники «у нас работали, работают и будут работать».

22 августа Кадыров заявил, что после суда над Оюбом Титиевым в Чечню закроют въезд для правозащитников, «так же как и для террористов, экстремистов». Глава Чечни отметил, что люди, «называющие себя правозащитниками, не имеют права ходить по моей территории».
28 августа правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором призвали привлечь Кадырова к ответственности за его слова.

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