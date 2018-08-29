Украина запросила у США комплексы ПВО

Власти Украины направили США запрос на покупку систем противовоздушной обороны, сообщил в эфире радиостанции «Новое время» чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Всего Киев запросил не менее трех комплексов ПВО стоимостью 750 миллионов долларов каждый. Также украинской армии нужны беспилотники, и . Чалый не раскрыл другие детали, сославшись на секретность.

Киев обратился с запросом к Вашингтону во время встречи президентов Украины и США в Брюсселе, а также в ходе общения с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.