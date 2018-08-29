Sony Music исключили из числа ответчиков по иску о фальшивом вокале Майкла Джексона
Звукозаписывающая компания Sony Music перестанет быть ответчиком по иску о фальшивом вокале Майкла Джексона в его посмертном альбоме «Michael».
Также отвечать по иску не будет компания The Jackson Estate. Такое решение принял апелляционный суд Калифорнии, сообщает The Hollywood Reporter
Суд пришел к выводу, что Sony Music и The Jackson Estate не могли знать точно, действительно ли именно Джексон спел песни, исполнение которых приписывают другому вокалисту. «С учетом этого утверждения о личности исполнителя [на обложке и рекламных материалах альбома „Michael“] являются выражением мнения, а не факта», — цитирует решение суда Variety.
Как сообщает издание, ответчиками по иску остаются композиторы Эдди Каскио и Джеймс Порте, а также продюсерская компания Каскио Angelikson Productions.