Sony Music исключили из числа ответчиков по иску о фальшивом вокале Майкла Джексона

Звукозаписывающая компания Sony Music перестанет быть ответчиком по в его посмертном альбоме «Michael».

Также отвечать по иску не будет компания The Jackson Estate. Такое решение принял апелляционный суд Калифорнии, сообщает The Hollywood Reporter

Суд пришел к выводу, что Sony Music и The Jackson Estate не могли знать точно, действительно ли именно Джексон спел песни, исполнение которых приписывают другому вокалисту. «С учетом этого утверждения о личности исполнителя [на обложке и рекламных материалах альбома „Michael“] являются выражением мнения, а не факта», — цитирует решение суда Variety.

Как сообщает издание, ответчиками по иску остаются композиторы Эдди Каскио и Джеймс Порте, а также продюсерская компания Каскио Angelikson Productions.