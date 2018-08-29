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Sony Music исключили из числа ответчиков по иску о фальшивом вокале Майкла Джексона

The Hollywood Reporter
13:43, 29 августа 2018
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Звукозаписывающая компания Sony Music перестанет быть ответчиком по иску о фальшивом вокале Майкла Джексона в его посмертном альбоме «Michael».

Также отвечать по иску не будет компания The Jackson Estate. Такое решение принял апелляционный суд Калифорнии, сообщает The Hollywood Reporter

Суд пришел к выводу, что Sony Music и The Jackson Estate не могли знать точно, действительно ли именно Джексон спел песни, исполнение которых приписывают другому вокалисту. «С учетом этого утверждения о личности исполнителя [на обложке и рекламных материалах альбома „Michael“] являются выражением мнения, а не факта», — цитирует решение суда Variety.

Как сообщает издание, ответчиками по иску остаются композиторы Эдди Каскио и Джеймс Порте, а также продюсерская компания Каскио Angelikson Productions.

Sony Music настаивала, что все композиции в альбоме «Michael» исполнены самим Джексоном; компания заявила, что это подтвердили специалисты в области музыки, а также люди, которые присутствовали при записи треков «Monster», «Keep Your Head Up» и «Breaking News».
Недавно фанаты Джексона распространили информацию, что Sony Music призналась в подмене вокала в альбоме «Michael»; они сослались на заявление адвоката компании в суде. Sony Music отвергла это, заявив, что защитник рассуждал о гипотетической подмене голоса Джексона, а не о реальной ситуации.

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