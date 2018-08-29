Дональд Трамп обвинил Китай во взломе электронной почты Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что Китай взломал электронную почту Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем.

Трамп сделал это заявление после того, как консервативное издание со ссылкой на два источника сообщило, что неназванная китайская компания, работающая в Вашингтоне, взломала почту Клинтон и получила доступ «практически ко всем» ее письмам. По данным источников The Daily Caller, эта компания связана с властями Китая и ранее собирала разведданные для спецслужб.

Почта госсекретаря была взломана с помощью вредоносной программы, внедренной в частный почтовый сервер Клинтон в Нью-Йорке. Когда это произошло, The Daily Caller не сообщает; по данным издания, утечку обнаружили в 2015 году. О ней знали агенты ФБР, в частности бывший заместитель главы отдела контрразведки , но в бюро ничего не предприняли, пишет The Daily Caller.