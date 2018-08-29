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Бывшего начальника военной полиции России назначили заместителем министра спорта

ТАСС
15:49, 29 августа 2018
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Бывший начальник военной полиции Минобороны РФ Игорь Сидоркевич назначен заместителем министра спорта. Об этом сообщается на сайте правительства.

55-летний генерал Игорь Сидоркевич возглавлял военную полицию с 2013 по 2016 год. До этого он более десяти лет был сотрудником ФСБ. Сидоркевич также — глава петербургской федерации дзюдо и вице-президент Федерации дзюдо России. ТАСС называет его чемпионом Европы и мира по самбо.

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