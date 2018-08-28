«Я даже не могу ходить на прогулки». Обвиненный в госизмене 64-летний ученый рассказал о своем самочувствии

64-летний ученый из Новочеркасска Алексей Темирев, арестованный , рассказал «Дождю», что не может ходить на прогулки из-за плохого самочувствия. В СИЗО его навестила корреспондент телеканала и член московской Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиева.

По словам Темирева, ему мешают сильные боли в области живота. До ареста он собирался сделать операцию по удалению грыжи, однако руководство СИЗО намерено отправить его на операцию лишь «в течение двух месяцев, как дойдет очередь», пишет Сагиева.

Сотрудники СИЗО также две недели отказывались пропустить поясной бандаж для Темирева и сделали лишь это только благодаря усилиям правозащитников. Кроме того, ученый пожаловался на то, что лекарства, которые он должен принимать утром, ему дают лишь в обед.