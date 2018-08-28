В Забайкалье при попытке напасть на воинский эшелон убит криминальный авторитет

В Забайкальском крае несколько человек попытались напасть на воинский эшелон. Один из нападавших был убит, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Инцидент произошел в городе Петровск-Забайкальский ночью 27 августа. Несколько человек нарушили границу поста и попытались напасть на караул. На предупредительный выстрел нападавшие не среагировали, после чего один из них был застрелен; остальные скрылись.

Источник в администрации Петровск-Забайкальского района сообщил РИА Новости, что в результате происшествия получили ранения три человека; «Интерфакс» со ссылкой на районную единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) пишет об одном раненом; был ли он нападавшим, не уточняется.

Нападавшие попытались прорваться к эшелону после конфликта с военнослужащими, сообщили в ЕДДС. Они были связаны с криминальным миром. Погибший имел прозвище «Жданчик» и был «смотрящим» в Петровск-Забайкальском районе, пишет «Интерфакс».