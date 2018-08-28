Устроивший стрельбу во Флориде геймер лечился от психического расстройства
Геймер Дэвид Катц, убивший двух человек на турнире по видеоигре Madden NFL 19 во Флориде, в прошлом лечился от психического расстройства, сообщает Associated Press со ссылкой на материалы суда о разводе родителей Катца.
В судебных документах говорится, что в подростковом возрасте Катца дважды госпитализировали в психиатрические клиники и назначали ему антидепрессанты и антипсихотические препараты. Какое расстройство было у Катца, агентство не сообщает.
Родители Катца развелись в 2007 году; испытывал ли он проблемы с психикой после этого, неизвестно.
Документы показывают, что родители Катца не могли договориться об опеке над сыном; его отец утверждал, что жена, на тот момент вместе с сыном жившая отдельно от мужа, преувеличивала симптомы психического расстройства ребенка (англ. яз.).