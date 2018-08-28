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Устроивший стрельбу во Флориде геймер лечился от психического расстройства

Associated Press
08:50, 28 августа 2018
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Геймер Дэвид Катц, убивший двух человек на турнире по видеоигре Madden NFL 19 во Флориде, в прошлом лечился от психического расстройства, сообщает Associated Press со ссылкой на материалы суда о разводе родителей Катца.

В судебных документах говорится, что в подростковом возрасте Катца дважды госпитализировали в психиатрические клиники и назначали ему антидепрессанты и антипсихотические препараты. Какое расстройство было у Катца, агентство не сообщает.

Родители Катца развелись в 2007 году; испытывал ли он проблемы с психикой после этого, неизвестно.

Документы показывают, что родители Катца не могли договориться об опеке над сыном; его отец утверждал, что жена, на тот момент вместе с сыном жившая отдельно от мужа, преувеличивала симптомы психического расстройства ребенка (англ. яз.).

Associated Press
26 августа Дэвид Катц убил двух человек и ранил еще 11 на турнире по видеоигре Madden NFL 19 в Флориде. После этого Катц покончил с собой.

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