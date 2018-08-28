«Трансперенси»: каждый пятый депутат Госдумы лоббирует интересы силовиков
В нынешнем созыве Госдумы 86 депутатов (19% от общего числа парламентариев) лоббируют интересы силовых структур, сообщается в докладе «Трансперенси Интернешнл — Россия».
Наибольшее число лоббистов в Госдуме имеют Минобороны и ФСБ — их интересы так или иначе защищают 26 и 20 депутатов соответственно. У прокуратуры и СК восемь лоббистов, у МВД — семь. Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и МЧС собственных лоббистов в Думе не имеют, но силовое лобби продвигает их интересы вместе с интересами других силовиков, пишет «Трансперенси».
Организация отмечает рост числа депутатов, лоббирующих интересы силовиков, что выражается в увеличении бюджетных расходов на силовые структуры. В частности, расходы по силовым статьям бюджета за последние два года превысили расходы на здравоохранение в 11 раз.
В докладе «Трансперенси» не сообщается, получают ли депутаты Госдумы какую-либо выгоду от поддержки силовых структур.
Уже имея ряд привилегий (ранний выход на пенсию, субсидии на покупку жилья, бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинские услуги для себя и членов своих семей и прочее), силовики оказывают влияние на законодательный процесс, чтобы увеличить социальную поддержку от государства.