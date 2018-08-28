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«Трансперенси»: каждый пятый депутат Госдумы лоббирует интересы силовиков

Трансперенси Интернешнл — Россия
09:00, 28 августа 2018
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В нынешнем созыве Госдумы 86 депутатов (19% от общего числа парламентариев) лоббируют интересы силовых структур, сообщается в докладе «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Наибольшее число лоббистов в Госдуме имеют Минобороны и ФСБ — их интересы так или иначе защищают 26 и 20 депутатов соответственно. У прокуратуры и СК восемь лоббистов, у МВД — семь. Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и МЧС собственных лоббистов в Думе не имеют, но силовое лобби продвигает их интересы вместе с интересами других силовиков, пишет «Трансперенси».

Организация отмечает рост числа депутатов, лоббирующих интересы силовиков, что выражается в увеличении бюджетных расходов на силовые структуры. В частности, расходы по силовым статьям бюджета за последние два года превысили расходы на здравоохранение в 11 раз.

В докладе «Трансперенси» не сообщается, получают ли депутаты Госдумы какую-либо выгоду от поддержки силовых структур.

Уже имея ряд привилегий (ранний выход на пенсию, субсидии на покупку жилья, бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинские услуги для себя и членов своих семей и прочее), силовики оказывают влияние на законодательный процесс, чтобы увеличить социальную поддержку от государства.

Трансперенси Интернешнл — Россия
Для определения возможных силовых лоббистов в Госдуме «Трансперенси» проанализировала, в частности, какие законопроекты депутаты пишут и поддерживают, и имеют ли парламентарии связи, в том числе профессиональные, с силовыми структурами.
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