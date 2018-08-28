«Трансперенси»: каждый пятый депутат Госдумы лоббирует интересы силовиков

В нынешнем созыве Госдумы 86 депутатов (19% от общего числа парламентариев) интересы , сообщается в докладе «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Наибольшее число лоббистов в Госдуме имеют Минобороны и ФСБ — их интересы так или иначе защищают 26 и 20 депутатов соответственно. У прокуратуры и СК восемь лоббистов, у МВД — семь. Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и МЧС собственных лоббистов в Думе не имеют, но силовое лобби продвигает их интересы вместе с интересами других силовиков, пишет «Трансперенси».

Организация отмечает рост числа депутатов, лоббирующих интересы силовиков, что выражается в увеличении бюджетных расходов на силовые структуры. В частности, расходы по силовым статьям бюджета за последние два года превысили расходы на здравоохранение в 11 раз.

В докладе «Трансперенси» не сообщается, получают ли депутаты Госдумы какую-либо выгоду от поддержки силовых структур.