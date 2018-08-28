«Силовые машины» Алексея Мордашова получат три миллиарда рублей на разработку турбин

Президент России Владимир Путин поручил выделить три миллиарда рублей в 2019 году на разработку компанией «Силовые машины» газовых турбин и строительство электростанции. Об этом сообщается на сайте компании.

Решение было принято на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса, которое прошло в Кемерово 27 августа.