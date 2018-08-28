«Силовые машины» Алексея Мордашова получат три миллиарда рублей на разработку турбин
Президент России Владимир Путин поручил выделить три миллиарда рублей в 2019 году на разработку компанией «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова газовых турбин и строительство электростанции. Об этом сообщается на сайте компании.
Решение было принято на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса, которое прошло в Кемерово 27 августа.
Алексей Мордашов выступил по вопросу разработки и производства компанией «Силовые машины» линейки отечественных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 и 170 МВт, а также строительства электростанции, на которой можно было бы получить референции для этих турбин.
«Силовые машины» попали под американские санкции в январе из-за поставки в Крым газовых турбин, произведенных совместным предприятием компании и концерна Siemens. По данным РБК, в мае Алексей Мордашов попросил у государства 7,5 миллиарда рублей (из 15) на проект по локализации газовых турбин. Он также просил у правительства преференций из-за введения санкций.