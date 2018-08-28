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Шойгу анонсировал самые масштабные военные учения с 1981 года

Интерфакс
07:47, 28 августа 2018
Надежный источник

Около 300 тысяч военных, 36 тысяч единиц военной техники и более одной тысячи летательных аппаратов будут участвовать в учениях «Восток-2018», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Учения пройдут с 11 по 15 сентября на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них также будут участвовать ВДВ, Тихоокеанский флот и Северный флот.

Всего будет около 15 специальных учений по обеспечению войск. Шойгу отметил, что одновременно с этим президент может объявить внезапную проверку готовности войск.

Министр обороны добавил, что маневры «Восток-2018» станут самыми крупными в России с 1981 года, когда прошли учения «Запад-81» армии и флота СССР и стран Варшавского договора.

«Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым», — отметил глава Минобороны.

Интерфакс

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