Шойгу анонсировал самые масштабные военные учения с 1981 года

Около 300 тысяч военных, 36 тысяч единиц военной техники и более одной тысячи летательных аппаратов будут участвовать в учениях «Восток-2018», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Учения пройдут с 11 по 15 сентября на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них также будут участвовать ВДВ, Тихоокеанский флот и Северный флот.

Всего будет около 15 специальных учений по обеспечению войск. Шойгу отметил, что одновременно с этим президент может объявить внезапную проверку готовности войск.

Министр обороны добавил, что маневры «Восток-2018» станут самыми крупными в России с 1981 года, когда прошли учения «Запад-81» армии и флота СССР и стран Варшавского договора.