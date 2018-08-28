Порошенко анонсировал выход Украины из договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу представить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией вступил в действие в апреле 1999 года. Он, в частности, признает принцип нерушимости границ и обязует стороны уважать территориальную целостность друг друга.