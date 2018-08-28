Порошенко анонсировал выход Украины из договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу представить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
По словам президента, документ «уже давно стал анахронизмом».
Порошенко также потребовал ускорить создание координационного органа, который займется подготовкой требований возмещения ущерба, причиненного Украине Россией.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией вступил в действие в апреле 1999 года. Он, в частности, признает принцип нерушимости границ и обязует стороны уважать территориальную целостность друг друга.