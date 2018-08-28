Как заинтересовать ребенка английским?Партнерский материал

Порошенко анонсировал выход Украины из договора о дружбе с Россией

ТАСС
14:03, 28 августа 2018
Надежный источник

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу представить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

По словам президента, документ «уже давно стал анахронизмом».

Порошенко также потребовал ускорить создание координационного органа, который займется подготовкой требований возмещения ущерба, причиненного Украине Россией. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией вступил в действие в апреле 1999 года. Он, в частности, признает принцип нерушимости границ и обязует стороны уважать территориальную целостность друг друга. 

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы