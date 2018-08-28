На родине Рембрандта выставят его ранее неизвестную картину

В музее Лакенхаль в нидерландском Лейдене выставят ранее неизвестную картину Рембрандта.

Ожидается, что полотно покажут посетителям в рамках выставки «Молодой Рембрандт», которая откроется 3 ноября 2019 года и продлится чуть более трех месяцев.

Представители музея отказались сообщить что-либо о картине. Известно лишь, что она сейчас находится на реставрации.