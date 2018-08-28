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На родине Рембрандта выставят его ранее неизвестную картину

DutchNews
14:56, 28 августа 2018
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В музее Лакенхаль в нидерландском Лейдене выставят ранее неизвестную картину Рембрандта. 

Ожидается, что полотно покажут посетителям в рамках выставки «Молодой Рембрандт», которая откроется 3 ноября 2019 года и продлится чуть более трех месяцев.

Представители музея отказались сообщить что-либо о картине. Известно лишь, что она сейчас находится на реставрации.

«Новую картину относят кисти Рембрандта уже второй раз за год. <…> В мае эксперты заключили, что художник в 1654 году написал «Портрет молодого человека», который ранее приписывали «школе Рембрандта»

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