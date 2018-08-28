Mercedes полковника Захарченко продали за миллион рублей

В Ростовской области на повторных торгах продали автомобиль Mercedes, принадлежавший обвиняемому в коррупции полковнику МВД . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росимущества.

Аукцион прошел 27 августа. Mercedes купил некто Валерий Надточий за 966 тысяч рублей — при начальной цене торгов 690 тысяч рублей.

Деньги от продажи автомобиля будут перечислены в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе Росимущества.