Mercedes полковника Захарченко продали за миллион рублей
В Ростовской области на повторных торгах продали автомобиль Mercedes, принадлежавший обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росимущества.
Аукцион прошел 27 августа. Mercedes купил некто Валерий Надточий за 966 тысяч рублей — при начальной цене торгов 690 тысяч рублей.
Деньги от продажи автомобиля будут перечислены в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе Росимущества.
Впервые Mercedes Захарченко был выставлен на торги в середине июля, начальная цена составляла 986 тысяч рублей. Из-за отсутствия заявок на повторном аукционе ее снизили до 690 тысяч рублей.