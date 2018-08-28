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Mercedes полковника Захарченко продали за миллион рублей

ТАСС
05:54, 28 августа 2018
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В Ростовской области на повторных торгах продали автомобиль Mercedes, принадлежавший обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росимущества.

Аукцион прошел 27 августа. Mercedes купил некто Валерий Надточий за 966 тысяч рублей — при начальной цене торгов 690 тысяч рублей.

Деньги от продажи автомобиля будут перечислены в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе Росимущества.

Впервые Mercedes Захарченко был выставлен на торги в середине июля, начальная цена составляла 986 тысяч рублей. Из-за отсутствия заявок на повторном аукционе ее снизили до 690 тысяч рублей.

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