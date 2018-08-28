«Кавказский узел»: в Чечне после нападений на полицейских устроили облавы на подростков

Чеченские силовики массово задерживают подростков на улицах и увозят их на многочасовые допросы. Об этом изданию «Кавказский узел» сообщили жители Шалинского района республики.

По их словам, в общей сложности с 23 по 25 августа были задержаны до 200 человек. «Силовики ездили по улицам и забирали всех, кто был знаком, учился или жил по соседству с участниками . Задержанных увозили в отдел, где подвергали допросам, отпускали только поздно ночью», — рассказал изданию «Кавказский узел» житель города Шали Ахмад. По его словам, есть указание сверху проверять подростков на возможную причастность к группировке.

До этого жители Чечни уже сообщали о массовых задержаниях подростков — знакомых и родственников напавших на полицейских увозили на допросы 22 августа.