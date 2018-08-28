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Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин потребовал снять с выборов Сергея Собянина

Вадим Кумин
08:10, 28 августа 2018
Надежный источник

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов действующего мэра Сергея Собянина. Об этом говорится в исковом заявлении Кумина, первую страницу которого он выложил в фейсбуке.

Кумин обвинил Собянина в злоупотреблении служебным положением, пишет Daily Storm. Кандидат от КПРФ заявил изданию, что подал иск, поскольку телеканалы отводят Собянину в десятки раз больше эфирного времени, чем остальным кандидатам в мэры Москвы. Кумин, по данным КПРФ, занимает последнее место по количеству упоминаний в эфире.

«Мы видим, что доминирование Собянина идет под видом освещения текущей деятельности — это старая хитрость партии власти. Мы видим, как идет принижение нашего кандидата», — заявил Daily Storm секретарь ЦК КПРФ и глава информационно-аналитического отдела партии Сергей Обухов.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Кроме Сергея Собянина и Вадима Кумина, в них участвуют кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев и Михаил Балакин из «Союза горожан».

Собянин на выборах мэра Москвы

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