Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин потребовал снять с выборов Сергея Собянина

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов действующего мэра Сергея Собянина. Об этом говорится в исковом заявлении Кумина, первую страницу которого он выложил в фейсбуке.

Кумин обвинил Собянина в злоупотреблении служебным положением, пишет Daily Storm. Кандидат от КПРФ заявил изданию, что подал иск, поскольку телеканалы отводят Собянину в десятки раз больше эфирного времени, чем остальным кандидатам в мэры Москвы. Кумин, по данным КПРФ, занимает последнее место по количеству упоминаний в эфире.

«Мы видим, что доминирование Собянина идет под видом освещения текущей деятельности — это старая хитрость партии власти. Мы видим, как идет принижение нашего кандидата», — заявил Daily Storm секретарь ЦК КПРФ и глава информационно-аналитического отдела партии Сергей Обухов.