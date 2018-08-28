Французский министр объявил об уходе в отставку в программе на радио. Он принял решение прямо в эфире
Министр по делам окружающей среды Франции Николя Юло объявил об уходе в отставку во время прямого эфира на радио.
Nicolas Hulot : "Je prends la décision de quitter le gouvernement" #le79inter cc @leasalame @ndemorand pic.twitter.com/MhRq7zEktM— France Inter (@franceinter) August 28, 2018
Как пояснил сам Юло, соответствующее решение он принял прямо во время передачи. Он объяснил это тем, что его природоохранные инициативы не находят должной поддержки в правительстве.
Также Юло отметил, что давно раздумывал над тем, что ему надо покинуть правительство, но не рассказывал о своих мыслях президенту и премьер-министру, потому что они бы наверняка пытались отговорить его. О намерении Юло покинуть пост не знала даже его жена.
Как отмечает BBC News, Юло один из наиболее популярных министров во Франции, и его уход может отрицательно сказаться на Эммануэле Макроне, чьи рейтинги и так невысоки.