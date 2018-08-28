Французский министр объявил об уходе в отставку в программе на радио. Он принял решение прямо в эфире

Министр по делам окружающей среды Франции Николя Юло объявил об уходе в отставку во время прямого эфира на радио.

Как пояснил сам Юло, соответствующее решение он принял прямо во время передачи. Он объяснил это тем, что его природоохранные инициативы не находят должной поддержки в правительстве.

Также Юло отметил, что давно раздумывал над тем, что ему надо покинуть правительство, но не рассказывал о своих мыслях президенту и премьер-министру, потому что они бы наверняка пытались отговорить его. О намерении Юло покинуть пост не знала даже его жена.

Как отмечает BBC News, Юло один из наиболее популярных министров во Франции, и его уход может отрицательно сказаться на Эммануэле Макроне, чьи рейтинги и так невысоки.