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Французский министр объявил об уходе в отставку в программе на радио. Он принял решение прямо в эфире

BBC News
14:58, 28 августа 2018
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Министр по делам окружающей среды Франции Николя Юло объявил об уходе в отставку во время прямого эфира на радио.

Николя Юло: «Я принял решение уйти из правительства»

Как пояснил сам Юло, соответствующее решение он принял прямо во время передачи. Он объяснил это тем, что его природоохранные инициативы не находят должной поддержки в правительстве.

Также Юло отметил, что давно раздумывал над тем, что ему надо покинуть правительство, но не рассказывал о своих мыслях президенту и премьер-министру, потому что они бы наверняка пытались отговорить его. О намерении Юло покинуть пост не знала даже его жена. 

Как отмечает BBC News, Юло один из наиболее популярных министров во Франции, и его уход может отрицательно сказаться на Эммануэле Макроне, чьи рейтинги и так невысоки. 

Николя Юло занимал пост министра с 2017 года. Он получил известность во Франции как журналист, делавший репортажи из Африки, и как эколог и защитник окружающей среды.
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