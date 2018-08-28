Бывшего гендиректора «Трансаэро» обвинили в невыплате зарплат. Он заочно арестован

О том, что Бурдин является фигурантом уголовного дела, ранее не сообщалось.

Бурдина обвиняют в невыплате зарплат сотрудникам авиакомпании (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Александр Бурдин осенью 2017 года должен был занять пост гендиректора «ВИМ-Авиа», но официально его назначение на этот пост так и не состоялось. В конце октября того же года «ВИМ-Авиа» прекратила работу. В декабре было возбуждено уголовное дело о задержке зарплат сотрудникам.

В октябре 2015 года «Трансаэро» — занимавшая второе место в России по пассажирообороту — лишилось сертификата эксплуатанта и прекратила полеты. Иски к авиакомпании предъявили крупнейшие кредиторы, а также «Аэрофлот», взявший на себя перевозку пассажиров «Трансаэро».

Основатели и руководители «Трансаэро» Ольга и Александр Плешаковы после того, как авиакомпания прекратила свою деятельность, покинули Россию.