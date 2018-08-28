Болельщики назвали гол Криштиану Роналду «Ювентусу» лучшим в европейском футбольном сезоне
Гол нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов назван самым красивым в европейском футбольном сезоне 2017/2018.
На официальном сайте УЕФА за этот гол проголосовали 197 из 346 тысяч болельщиков.
👏👏👏 Congratulations, @Cristiano! 👏👏👏— JuventusFC (@juventusfcen) August 28, 2018
🙌 ⚽️ The @UEFAcom Goal of the Season is yours. ⚽️ 🙌
🏳🏴 #CR7JUVE 🏳🏴 pic.twitter.com/Q2HBCbNzi8
Второе место занял гол Димитри Пайе из «Марселя» в ворота «Лейпцига» в четвертьфинале Лиги Европы. На третьем месте — гол футболистки сборной Испании Евы Наварро в ворота немцев на чемпионате Европы для девушек до 17 лет.
«Реал» выиграл у «Ювентуса» по сумме двух матчей, а в последствии одержал победу в «Лиге чемпионов».
Криштиану Роналду в июле 2018 года перешел из «Реала» в «Ювентус».