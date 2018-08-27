Владелец «Из рук в руки» отказался ликвидировать бренд

Нидерландский холдинг Trader Media East (TME), принадлежащий инвесторам из Турции, отказался закрывать свой российский бизнес под брендом «Из рук в руки», несмотря на объявленные в ноябре 2017 года планы по его ликвидации.

Холдинг собирается инвестировать в развитие и рекламную кампанию сайта «Из рук в руки», чтобы повысить его привлекательность и попытаться еще раз продать бизнес.

Компания планирует пересмотреть структуру площадки и переориентировать ее на сегменты товаров и услуг. В частности, на сайте запустили совместный с Aviasales сервис по продаже авиабилетов.