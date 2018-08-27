«Ведомости»: московским пенсионерам сохранят региональные надбавки

Правительство Москвы после запуска собирается сохранить региональные доплаты пенсионерам и предоставлять их, как и сейчас, в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Власти планируют объявить об этом после выборов мэра 9 сентября, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на слова анонимных источников.

Официально эта информация не подтверждена. В департаменте экономического развития Москвы сообщили, что говорить об изменениях московских законов о пенсионном обеспечении «некорректно», поскольку пенсионная реформа еще не принята. В пресс-службе мэра отказались от комментариев.