«Ведомости»: московским пенсионерам сохранят региональные надбавки
Правительство Москвы после запуска пенсионной реформы собирается сохранить региональные доплаты пенсионерам и предоставлять их, как и сейчас, в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Власти планируют объявить об этом после выборов мэра 9 сентября, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на слова анонимных источников.
Официально эта информация не подтверждена. В департаменте экономического развития Москвы сообщили, что говорить об изменениях московских законов о пенсионном обеспечении «некорректно», поскольку пенсионная реформа еще не принята. В пресс-службе мэра отказались от комментариев.
В Москве пенсионеры могут получить одну из двух региональных доплат к пенсии: неработающие москвичи — социальную доплату; работающие — компенсационную выплату. Средний размер доплаты к пенсии в Москве составляет 5560 рублей.
Партия «Единая Россия» в рамках пенсионной реформы предлагала предоставлять налоговые льготы, субсидии и скидки в магазинах, как и сейчас, в 60 лет мужчинам и в 55 лет женщинам.