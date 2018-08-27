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Uber предложит клиентам пересесть на велосипеды и самокаты

Financial Times
09:43, 27 августа 2018
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Сервис по вызову такси Uber собирается чаще предлагать клиентам воспользоваться электрическими велосипедами или самокатами для поездок по городу вместо автомобилей. Об этом в интервью Financial Times сообщил гендиректор Uber Дара Хосровшахи.

Индивидуальные виды транспорта лучше подходят для поездок по городу, а в будущем люди станут чаще совершать короткие поездки, считает гендиректор Uber. «В час пик — это очень неэффективно, когда груда металла весом в тонну везет одного человека 10 кварталов», — сказал Хосровшахи.

В обозримом будущем отказ от машин в пользу велосипедов и самокатов может привести к финансовым проблемам, но в долгосрочной стратегический перспективе — «это то, что мы бы хотели возглавить», отметил глава компании.

За счет велосипедов и самокатов, по словам Хосровшахи, Uber получит меньше прибыли, однако это принесет новых клиентов. Водители, считает он, в будущем также окажутся в выигрыше, так как клиенты станут совершать на такси более длительные поездки.

В январе 2018 года Uber стал предлагать клиентам поездки на электрических велосипедах. Сейчас такое предложение доступно в восьми городах США, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне, а вскоре появится в Берлине.
Uber собирается заключить соглашение о сотрудничестве с компанией Lime, которая сдает в аренду электрические велосипеды и самокаты в более 70 городах США и в пяти городах Европы.
Чистый убыток компании Uber в 2017 году составил 4,46 миллиарда долларов.

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