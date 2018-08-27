Трое заключенных Владимирского централа прекратили голодовку

Трое заключенных тюрьмы № 2 УФСИН России, известной как Владимирский централ, прекратили голодовку.

От заключенных, сообщили ТАСС в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний, получены письменные заявления о прекращении акции протеста.

Еще один осужденный, по словам собеседников агентства, продолжает отказываться от пищи.

Ранее представители ФСИН сообщали, что во Владимирском централе голодают трое заключенных, четвертый участник акции протеста не упоминался.