Трое заключенных Владимирского централа прекратили голодовку
Трое заключенных тюрьмы № 2 УФСИН России, известной как Владимирский централ, прекратили голодовку.
От заключенных, сообщили ТАСС в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний, получены письменные заявления о прекращении акции протеста.
Еще один осужденный, по словам собеседников агентства, продолжает отказываться от пищи.
Ранее представители ФСИН сообщали, что во Владимирском централе голодают трое заключенных, четвертый участник акции протеста не упоминался.
Издание «ГУЛАГ-инфо» 21 августа со ссылкой на главу организации «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Романа Кайфаджяна сообщило, что во Владимирском централе объявили голодовку семеро заключенных.
Первоначально УФСИН по Владимирской области опровергло голодовку, признав факт проведения акции протеста в тюрьме лишь 24 августа.