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Сотрудники ИНИОН попросили РАН остановить выселение института

Оксана Киянская
12:41, 27 августа 2018
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Коллектив ИНИОН написал открытое письмо на имя президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, в котором попросил остановить выселение института из зданий в Москве. Письмо «от имени коллектива» подписал научный руководитель института академик Юрий Пивоваров.

В письме сказано, что министерство науки и высшего образования собирается переселить подразделения ИНИОН из занимаемых зданий. Сотрудники расценили это как «добивание» института.

Авторы письма отметили, что место, куда собираются переселить учреждение, не приспособлено для института социально-гуманитарного профиля. По их мнению, после переезда ИНИОН не сможет нормально работать, связь между подразделениями будет утрачена, а ученые не смогут получать новую литературу. 

Сотрудники ИНИОН добавили, что понимают, насколько ограничены возможности руководства РАН, но просят «родную Академию защитить нас, высказать свое мнение».

Дорогие коллеги! Друзья! #ИНИОН опять просит помощи. А я прошу репоста и поддержки СМИ. #пивоваров #сергеев Открытое...

Опубликовано Оксаной Киянской Воскресенье, 26 августа 2018 г.
В январе 2015 года в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте в Москве произошел пожар, который тушили около суток. Огонь уничтожил или повредил миллионы книг. 
В 2016 году рассматривали предложение объединить ИНИОН с Всероссийским институтом научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН. В 2017-м обсуждалась возможность размещения ИНИОН в здании ВИНИТИ в районе метро «Сокол».
Летом 2017 года стало известно, что здание ИНИОН восстановят с сохранением оригинального фасада.
В декабре 2017 года на заседании президиума РАН предложили ликвидировать ИНИОН, однако тогда окончательного решения не приняли.

Об ИНИОН после пожара

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