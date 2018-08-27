Сотрудники ИНИОН попросили РАН остановить выселение института

Коллектив написал открытое письмо на имя президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, в котором попросил остановить выселение института из зданий в Москве. Письмо «от имени коллектива» подписал научный руководитель института академик Юрий Пивоваров.

В письме сказано, что министерство науки и высшего образования собирается переселить подразделения ИНИОН из занимаемых зданий. Сотрудники расценили это как «добивание» института.

Авторы письма отметили, что место, куда собираются переселить учреждение, не приспособлено для института социально-гуманитарного профиля. По их мнению, после переезда ИНИОН не сможет нормально работать, связь между подразделениями будет утрачена, а ученые не смогут получать новую литературу.

Сотрудники ИНИОН добавили, что понимают, насколько ограничены возможности руководства РАН, но просят «родную Академию защитить нас, высказать свое мнение».