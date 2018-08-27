Школьникам в Оренбурге раздали дневники с портретом и советами мэра, арестованного за коррупцию

Оренбургским школьникам раздали дневники с портретом мэра Евгения Арапова, а также с его напутственным словом. Глава города советует детям не лениться, ставить цели и достигать их. Местные жители не знают, что теперь делать с этими дневниками, поскольку чиновника неделю назад арестовали по делу о коррупции.

Представитель администрации Оренбурга Ольга Лопатинская заявила, что городские власти не имеют отношения к распространению дневников. По ее словам, это была частная инициатива родителей.

Папа, а что это за дядя у меня на дневнике. Это, сынок, Арапов. Он научит тебя всему, что знает и умеет сам. На самом... Опубликовано Владимиром Тишиным Суббота, 25 августа 2018 г.

Изготовлением дневников занимался предприниматель Владимир Ухов. По его словам, общий тираж составил больше 10 тысяч штук, а стоимость одного экземпляра — 70 рублей. Дневники раздавали в школах еще в мае, задолго до ареста Арапова.

Ухов считает, что решить проблему можно прямо сейчас, не переиздавая тираж: «Я уже об этом думал… Единственное, что можно сделать — вырвать страничку или заклеить ее», — сказал бизнесмен.

В мэрии Оренбурга заявили, что принимать решение об использовании дневников с Араповым должны сами школьники и их родители.