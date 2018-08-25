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Омбудсмен не нашел доказательств избиения заключенного в кемеровской колонии

ТАСС
11:30, 25 августа 2018
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Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области не нашел доказательств избиения заключенного в исправительной колонии № 37.

Региональный омбудсмен Николай Волков также не обнаружил в колонии заключенных, «на которых ссылались СМИ в публикациях об избиениях», сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Один из этих заключенных [переведен] в другую колонию, а остальные находятся на свободе», — сообщили в пресс-службе.

«По уточненной информации, региональный омбудсмен совместно с представителем областной администрации выехали в исправительную колонию № 37, опросили 200 заключенных, проверили условия содержания и выяснили, что факты избиения заключенных не подтвердились», — сказал представитель пресс-службы.

ТАСС
23 августа на «Медузе» вышла статья о пытках в кемеровской колонии ИК-37. Отправкой в эту колонию пугают заключенных, жалобы из нее поступают регулярно, но проверяющие органы никаких нарушений не находят.
На следующий день после публикации СК объявил о начале доследственной проверки в связи с сообщениями об избиении заключенного в одной из кемеровских колоний. Номер колонии в сообщении Следственного комитета не назывался, но говорилось, что информация о произошедшем была получена «в ходе мониторинга СМИ».

Пытки в кемеровской колонии

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