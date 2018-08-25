Омбудсмен не нашел доказательств избиения заключенного в кемеровской колонии
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области не нашел доказательств избиения заключенного в исправительной колонии № 37.
Региональный омбудсмен Николай Волков также не обнаружил в колонии заключенных, «на которых ссылались СМИ в публикациях об избиениях», сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
«Один из этих заключенных [переведен] в другую колонию, а остальные находятся на свободе», — сообщили в пресс-службе.
«По уточненной информации, региональный омбудсмен совместно с представителем областной администрации выехали в исправительную колонию № 37, опросили 200 заключенных, проверили условия содержания и выяснили, что факты избиения заключенных не подтвердились», — сказал представитель пресс-службы.