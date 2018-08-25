Омбудсмен не нашел доказательств избиения заключенного в кемеровской колонии

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области не нашел доказательств избиения заключенного в исправительной колонии № 37.

Региональный омбудсмен Николай Волков также не обнаружил в колонии заключенных, «на которых ссылались СМИ в публикациях об избиениях», сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Один из этих заключенных [переведен] в другую колонию, а остальные находятся на свободе», — сообщили в пресс-службе.