Минздрав доработает законопроект о работе врачей с наркотиками. Его критиковали благотворительные фонды
Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок в правительстве, поручила Минздраву доработать законопроект о декриминализации работы врачей с наркотическими обезболивающими.
Доработанный вариант, сообщили РБК в секретариате Голиковой, Минздрав должен представить к 12 сентября.
Какие именно поправки предполагается внести в проект документа, который раскритиковали благотворительные фонды, представители Голиковой не уточнили.
Благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Вера» ранее направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в котором указали, что законопроект Минздрава о декриминализации ошибок врачей при работе с наркотическими лекарствами не решает проблему их уголовного преследования. Существующая редакция документа предполагает, что врачей и фармацевтов смогут освободить от ответственности только после возбуждения уголовного дела.