В СИЗО Петербурга умер заключенный. Он жаловался на сговор своего адвоката с прокурором

В петербургском следственном изоляторе № 5 обнаружили мертвым одного из осужденных. ФСИН проводит служебную проверку, сообщили агентству ТАСС в региональном управлении ведомства.

По информации издания «Фонтанка.ру», тело заключенного Артура Агавелова было найдено три дня назад. Он остался один, когда его сокамерники вышли на дневную прогулку. Мужчина оставил записку, в которой сообщил, что после приговора утратил смысл жизни.

В мае Агавелова приговорили к 15 годам колонии по делу о мошенничестве и убийстве, а в августе Верховный суд оставил решение в силе. В апелляционной жалобе мужчина обвинил своего адвоката Григория Вертикова в сговоре с прокурором. Защитник якобы посоветовал Агавелову признать свою вину, пообещав, что обвинитель предложит назначить ему 13 лет тюрьмы. Информацию о сговоре с прокурором адвокат отрицает.

«Фонтанка.ру» сообщает, что Григорий Вертиков стал адвокатом три года назад. До этого он работал следователем и был уволен после того, как сел нетрезвым за руль и устроил аварию.