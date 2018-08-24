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В Казани на активистку составили протокол за групповую зарядку возле правительства Татарстана

Idel.Реалии
13:08, 24 августа 2018
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Полиция Казани составила протокол об организации несогласованного мероприятия на экоактивистку Веру Керпель. Поводом стала групповая зарядка, которую она провела на площади возле правительства Татарстана, пишет «Idel.Реалии».

Групповая зарядка экоактивистов прошла в Казани 17 августа. Все участники были одеты в одинаковые футболки с надписью «Нет МСЗ», поскольку выступают против строительства в городе мусоросжигательного завода.

Следующую зарядку активисты планировали провести 24 августа. Но в этот день Керпель вызвали в полицию, где на нее был составлен административный протокол об организации несогласованного публичного мероприятия из-за зарядки 17 августа. Как пишет «Idel.Реалии», в полиции сочли надписи на футболках экоактивистов наглядной агитацией.

Керпель отказалась ехать в суд, сославшись на плохое самочувствие. По словам девушки, заседание по ее делу должно пройти на следующей неделе.

«После этого участковый сказал, что нам нужно проехать в суд. Я, конечно же, была удивлена, потому что к тому моменту он даже не ознакомился с материалами дела. Там был рапорт, фотографии и запечатанные конверты с дисками. Эти конверты он даже не открывал. Я сказала, что не поеду в суд», — сообщила Вера Керпель.

Idel.Реалии
Казанские экоактивисты выступают против строительства мусоросжигательного завода мощностью 550 тысяч тонн в год в селе Осиново (пригород Казани). На акции против завода выходили сотни человек.
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