В Казани на активистку составили протокол за групповую зарядку возле правительства Татарстана
Полиция Казани составила протокол об организации несогласованного мероприятия на экоактивистку Веру Керпель. Поводом стала групповая зарядка, которую она провела на площади возле правительства Татарстана, пишет «Idel.Реалии».
Групповая зарядка экоактивистов прошла в Казани 17 августа. Все участники были одеты в одинаковые футболки с надписью «Нет МСЗ», поскольку выступают против строительства в городе мусоросжигательного завода.
Следующую зарядку активисты планировали провести 24 августа. Но в этот день Керпель вызвали в полицию, где на нее был составлен административный протокол об организации несогласованного публичного мероприятия из-за зарядки 17 августа. Как пишет «Idel.Реалии», в полиции сочли надписи на футболках экоактивистов наглядной агитацией.
Керпель отказалась ехать в суд, сославшись на плохое самочувствие. По словам девушки, заседание по ее делу должно пройти на следующей неделе.
«После этого участковый сказал, что нам нужно проехать в суд. Я, конечно же, была удивлена, потому что к тому моменту он даже не ознакомился с материалами дела. Там был рапорт, фотографии и запечатанные конверты с дисками. Эти конверты он даже не открывал. Я сказала, что не поеду в суд», — сообщила Вера Керпель.