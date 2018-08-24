У российских компаний не станут изымать 500 миллиардов рублей на «майский указ». Им предложили поделиться доходами добровольно

Власти не поддержали идею помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа». Об этом заявил сам Белоусов после встречи с представителями компаний, у которых он предложил изъять сверхдоходы, пишут «Ведомости».

По словам Белоусова, во время встречи компании заявили о готовности добровольно инвестировать в социальные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от того, какие проекты выберет специально созданная рабочая группа.

«500 миллиардов — это верхняя граница, если на 200-300 миллиардов рублей найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», — отметил Белоусов.