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У российских компаний не станут изымать 500 миллиардов рублей на «майский указ». Им предложили поделиться доходами добровольно

Ведомости
11:18, 24 августа 2018
Надежный источник

Власти не поддержали идею помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа». Об этом заявил сам Белоусов после встречи с представителями компаний, у которых он предложил изъять сверхдоходы, пишут «Ведомости».

По словам Белоусова, во время встречи компании заявили о готовности добровольно инвестировать в социальные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от того, какие проекты выберет специально созданная рабочая группа.

«500 миллиардов — это верхняя граница, если на 200-300 миллиардов рублей найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», — отметил Белоусов.

Прежде всего необходимо инвестировать в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение технологий, перечислил чиновник. «Вопрос о том, как обеспечить финансирование этих направлений — делать это, поднимая налоги, когда компании сами готовы инвестировать в проекты, неправильно», — подчеркнул [помощник президента]. 

Ведомости
Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять у 14 металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей на выполнение нового «майского указа».
Большинство профильных министерств, готовивших заключение на идею Белоусова, выступили против нее.

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