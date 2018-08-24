Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

СК начал проверку из-за избиения заключенного в кемеровской колонии. Ведомство узнало об этом благодаря «мониторингу СМИ»

Следственный комитет РФ
09:38, 24 августа 2018

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту избиения осужденного сотрудниками одной из колоний Кемеровской области.

В СК не назвали номер исправительного учреждения, где произошел инцидент. Как говорится в сообщении ведомства, информация о произошедшем была получена «в ходе мониторинга СМИ». 

23 августа на «Медузе» вышла статья о пытках в кемеровской колонии ИК-37. По словам самих заключенных, в области ей пугают осужденных из других зон; сообщения об избиениях в ИК-37 поступают регулярно, но проверяющие органы никаких нарушений не находят.

Пытки в Кемеровской области

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы