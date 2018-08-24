СК начал проверку из-за избиения заключенного в кемеровской колонии. Ведомство узнало об этом благодаря «мониторингу СМИ»

В СК не назвали номер исправительного учреждения, где произошел инцидент. Как говорится в сообщении ведомства, информация о произошедшем была получена «в ходе мониторинга СМИ».

23 августа на «Медузе» вышла статья о пытках в кемеровской колонии ИК-37. По словам самих заключенных, в области ей пугают осужденных из других зон; сообщения об избиениях в ИК-37 поступают регулярно, но проверяющие органы никаких нарушений не находят.