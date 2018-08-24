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Система распознавания лиц в аэропорту Вашингтона впервые поймала нарушителя с чужим паспортом

Служба таможенного и пограничного контроля США
10:28, 24 августа 2018
Надежный источник

Биометрическая система сравнения лиц, установленная в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, помогла задержать 26-летнего мужчину, который пытался проехать на территорию США под чужим паспортом.

Нарушителя, использовавшего паспорт гражданина Франции, задержали 22 августа, когда он прилетел из Сан-Паулу. Во время первого контроля офицер пограничной службы использовал систему распознавания лиц, которую установили за три дня до этого. В ходе проверки выяснилось, что лицо человека не соответствует фотографии в паспорте.

Направив мужчину на дополнительный контроль, пограничники заметили, что тот начал заметно нервничать. Во время обыска в его обуви нашли идентификационную карту на имя гражданина Республики Конго.

Использование документов другого человека — серьезное нарушение в США, за которое может грозить уголовное преследование.
Технологию распознавания лиц в качестве эксперимента начали использовать в 14 аэропортах США с 20 августа. Система призвана усилить безопасность и повысить пропускную способность в аэропортах. Предполагается, что в будущем пассажиры смогут использовать биометрическую информацию вместо посадочных талонов и паспортов на всех этапах проверки перед посадкой в самолет.

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