Сервис по продаже авиабилетов Sindbad приостановил работу

Одно из крупнейших в России онлайн-агентств по продаже авиабилетов приостановило работу. Точные причины не ясны, но некоторые участники рынка полагают, что компания находится в предбанкротном состоянии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

23 августа приостановил работу сайт агентства. Также Sindbad перестал отвечать на поисковые запросы , после чего поисковик исключил сервис из выдачи. В колл-центре сообщили, что на сайте произошел технический сбой, который должны устранить за пару дней.

По данным источников «Коммерсанта», Sindbad испытывает более серьезные трудности — компания просрочила гарантийные платежи контрагентам. Среди них — система , которая выступает посредником и гарантом при выкупе агентствами билетов у авиакомпаний.

Близкий к BSP источник сообщил, что речь идет «об очень существенных суммах», и «вменяемых объяснений» от Sindbad на этот счет получить не удалось. Агентства отключаются от системы в случае двух подобных проступков за год.

В компании Aviasales сообщили, что жалоб от тех, кто купил билеты через сервис Sindbad, пока не поступало. Эксперты советуют клиентам агентства зайти на сайт авиакомпании и убедиться, что купленный билет на самолет был выписан.