Рассказавшая журналистам о хакерской атаке ГРУ американка получила пять лет тюрьмы

Работавшая с одним из подрядчиков Агентства национальной безопасности США Реалити Виннер, передавшая журналистам отчет об атаке российских хакеров, приговорена федеральным судом в Джорджии к пяти годам и трем месяцем тюремного заключения за разглашение секретной информации.

Виннер находилась под стражей с лета 2017 года. В ходе процесса она признала свою вину: сделка позволила ей избежать максимально возможного заключения в десять лет тюрьмы.

Как отмечает New York Times, это самый жесткий приговор в истории США за передачу закрытой информации в СМИ.