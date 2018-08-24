Рассказавшая журналистам о хакерской атаке ГРУ американка получила пять лет тюрьмы
Работавшая с одним из подрядчиков Агентства национальной безопасности США Реалити Виннер, передавшая журналистам отчет об атаке российских хакеров, приговорена федеральным судом в Джорджии к пяти годам и трем месяцем тюремного заключения за разглашение секретной информации.
Виннер находилась под стражей с лета 2017 года. В ходе процесса она признала свою вину: сделка позволила ей избежать максимально возможного заключения в десять лет тюрьмы.
Как отмечает New York Times, это самый жесткий приговор в истории США за передачу закрытой информации в СМИ.
Документ, украденный Виннер, был опубликован изданием The Intercept в июне 2017 года. В нем рассказывалось, что хакеры, связанные с Россией, устроили кибератаку на производителя систем электронного голосования за несколько дней до выборов президента США. Заказчиком атаки в отчете называлось ГРУ.